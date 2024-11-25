Nubia Z70 Ultra появился в продаже

Компания Nubia выпустила в продажу на домашнем китайском рынке флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra, который был представлен несколько дней назад. За новинку просят 635, 690, 830 и 870 долларов за конфигурации с 12/256, 16/512, 16 ГБ/1 ТБ и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон характеризуется топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX906 оптического формата 1/1,56 дюйма, 35-мм оптика с переменной диафрагмой f/1,59–f/4,0 и оптическая стабилизация), 50 Мп (13-мм сверхширик) и 64 Мп (85-мм перископ с OIS), батареей ёмкостью 6150 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, модулем NFC, двумя динамиками, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68 и IP69.
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