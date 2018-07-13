OKLICK выпускают три беспроводные компьютерные мышки 665MW, 655MW и 505MW

OKLICK, ведущий производитель потребительской электроники и игровой техники, выпускает три новые модели беспроводных компьютерных мышей – 665MW, 655MW и 505MW.Новинки в модельном ряду OKLICK отличаются минималистичным дизайном и удобством при работе или сёрфинге в Интернете.

Подключение к компьютеру происходит без проводов, при помощи компактного USB-ресивера, который работает на частоте 2.4 ГГц. Для работы устройства требуется всего одна стандартная батарейка типа «АА», которая входит в комплект.Мышки имеют симметричную форму и подойдут под любую руку. На выбор предлагаются синие, красные и чёрные цвета для моделей 655MW и 665MW с Soft-Touch покрытием, а также чёрный и белый цвета для модели 505MW.

Высокую точность пользователю обеспечивает оптический сенсор с разрешением в 1000 dpi. Мыши отличаются высоким ресурсом нажатий – до 3 000 000 нажатий на каждую кнопку.Мышь совместима с семейством операционных систем Microsoft Windows и работает без специальных драйверов, автоматически определяясь компьютером.В комплектацию входят: мышь, USB-ресивер и 1 батарейка стандарта «АА».