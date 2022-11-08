OLED-монитор LG Ultrafine 27EQ850 оценен в $2000

Компания LG представила монитор Ultrafine 27EQ850, который основан на 26,9-дюймовой OLED-панели с разрешением 4K и кадровой частотой 60 Гц. Новинка также характеризуется 10-битной глубиной цвета, временем отклика 1 мс, 99% охватом цветовых палитр DCI-P3 и Adobe RGB, типичной яркостью 200 кд/м2, поддержкой стандарта HDR10, технологией Dynamic Action Sync, KVM-переключателем, одним интерфейсом HDMI, разъемом USB Type-C 3.0 с функцией подачи до 90 Вт энергии, двумя портами DisplayPort и тремя USB Type-A 3.0, 3,5-мм аудиогнездом, регулируемой подставкой и креплением VESA 100:100 для установки на стену.