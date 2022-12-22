OLED-телевизор LG C2 подешевел на $500

Сетевые источники сообщают, что 42-дюймовый OLED-телевизор LG C2 подешевел на 500 долларов в США. Теперь крупные ритейлеры продают его менее чем за 800 долларов. Данный телевизор характеризуется разрешением 4K, переменной кадровой частотой до 120 Гц, поддержкой технологий Dolby Vision, AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, чипом A9 пятого поколения, новой панелью LG OLED Evo с увеличенной на 20% яркостью в сравнении с предыдущим поколением, интерфейсом HDMI 2.1 с пропускной способностью до 48 Гбит/с, 2,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.