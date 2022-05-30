OLED-телевизоры Sony BRAVIA XR Master Series A90K и BRAVIA XR A75K доступны для предварительного заказа

Sony объявила, что ее новые OLED-телевизоры Sony BRAVIA XR Master Series A90K и BRAVIA XR A75K теперь доступны для предварительного заказа в Европе. A90K поставляется с 48-дюймовым или 42-дюймовым дисплеем, а A75k — с 55-дюймовым или 65-дюймовым дисплеем, оба имеют разрешение 4K.

Уникальный когнитивный процессор XR™ понимает, как люди видят и слышат, и в сочетании с XR OLED Contrast Pro обеспечивает революционный визуальный опыт в сериях Sony A90K и A75K 4K OLED последнего поколения, что обеспечивает невероятное качество изображения. Наслаждайтесь беспрецедентным динамическим диапазоном с невероятно ослепительным светом и глубоким черным цветом, а также красивыми естественными средними тонами. Когнитивный процессор XR™ также используется в XR Triluminos Max, который обеспечивает самую широкую цветовую палитру Sony и воспроизводит естественные красивые оттенки и оттенки. Благодаря миллионам отдельных самоподсвечивающихся пикселей телевизоры передают больше цветов, чем когда-либо прежде, создавая совершенно новые впечатления от просмотра. Эти инновации помогают обеспечить наилучшее и максимально захватывающее впечатление от просмотра, достоверно передавая истинный замысел создателя. При просмотре фильмов зрители могут испытать усовершенствованную технологию Sony Acoustic Surface Audio+™ для моделей с OLED-дисплеем и Acoustic Multi-Audio™ для моделей со светодиодной подсветкой, точно сопоставляя положение звука с изображением на экране для полного погружения в аудиовизуальные впечатления.