ONYX BOOX Note – легкий букридер с пластиковым 10.3 дюймовым E Ink Mobius экраном

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International на территории России, Украины, Беларуси и США, представляет модель ONYX BOOX Note, оснащенную 10,3-дюймовым экраном E Ink Mobius с пластиковой подложкой и двойным сенсорным слоем. Букридер весит всего 325 граммов и имеет толщину 6,8 мм, при этом обладает множеством функциональных возможностей, включая передачу данных по стандартам Wi-Fi и Bluetooth. Устройство получило 4-ядерный процессор, 32 ГБ flash-памяти и работает на базе ОС Android 6.0.

ONYX BOOX Note оснащен 10,3-дюймовым дисплеем E Ink Mobius с двойным сенсорным слоем – емкостным, с возможностью использования функции multi-touch, и индукционным, производства компании WACOM, со специальным стилусом, позволяющим делать зарисовки и пометки на полях, и распознающим 2048 степеней нажатия. Букридер оптимально подходит для чтения учебной и технической литературы, нот, крупноформатных страниц, а также документов в форматах PDF и DjVu. Благодаря пластиковой подложке экрана и весу всего 325 граммов его можно спокойно брать с собой в поездки. Помимо этого опционально к нему можно приобрести «умную» обложку, при закрытии переводящую его в спящий режим.

Букридер получил 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ flash-памяти, а аккумулятор емкостью 4100 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. ONYX BOOX Note работает на базе ОС Android 6.0 и оснащен встроенными Wi-Fi и Bluetooth модулями. Подключение к компьютеру осуществляется через современный порт USB Type-C.ONYX BOOX Note поддерживает все популярные текстовые и графические форматы файлов, включая современный формат FB3, позволяет читать на большом количестве языков и устанавливать словарные базы формата StarDict. В нем реализована функция SNOW Field, при активации которой не требуется полная перерисовка экрана, а количество артефактов при частичной перерисовке существенно снижается.

Технические характеристики

Дисплей Экран – сенсорный E Ink Mobius Carta, диагональ – 10,3 дюйма, разрешение – 1872 х 1404, плотность пикселей – 227 ppi, 16 градаций серого цвета Подложка экрана Пластиковая Тип сенсора Двойной – емкостный (с поддержкой multi-touch) и индукционный (WACOM с поддержкой определения 2048 степеней нажатия) Дополнительные функции SNOW Field Чехол Опционально Операционная система Android 6.0 Язык программирования Java Возможности управления Сенсорный экран (стилус, multi-touch), кнопка «Обратно» Процессор 1,6 ГГц, 4-ядерный ОЗУ 2 ГБ ПЗУ 32 ГБ Аудио Стереовыход для наушников 3,5 мм, динамик, микрофон Проводной интерфейс USB Type-C, стереовыход 3,5 мм Беспроводной интерфейс Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 Поддерживаемые форматы файлов TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, FB3, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, DOC, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, MP3, WAV Аккумулятор Литиево-полимерный, емкость - 4100 мАч Размеры 249,5 х 177,8 х 6,8 мм Вес 325 г Корпус Материал – пластик, цвет - черный Комплектация Устройство, стилус, кабель USB, краткое руководство пользователя, гарантийный талон Гарантийный срок 1 год Соответствие стандартам CE / EA

На букридере можно воспроизводить аудиофайлы форматов MP3 и WAV, через Bluetooth-наушники или встроенный динамик, а благодаря имеющемуся в устройстве микрофону можно делать голосовые заметки.ONYX BOOX Note, представленный в корпусе черного цвета, поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 44 990 рублей.