ONYX BOOX представила читалку Leaf 2

Естественно, производитель использует за основу нового устройства достаточно привычный дисплей на основе электронных чернил E Ink Carta Plus, который позволяет меньше нагружать глаза пользователя. Это очень важный момент, так как на самом деле не очень хочется при чтении электронных книг слишком уж сильно нагружать своё зрение. Дополнительно хотелось бы отметить поддержку фирменной технологии подсветки MOON Light 2, которая позволяет настраивать температуру дисплея в зависимости от сценария использования гаджета. Отличный продукт для тех, кто много читает и хочет при этом получать контент с качественного дисплея, с производительным аппаратным обеспечением и удобным софтом. Стоимость пока что уточняется, но она не будет высокой.