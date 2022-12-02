ONYX BOOX представила читалку Leaf 2

Компания МакЦентр, которая выступает эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International Inc, официально анонсировала новейшую модель электронной читалки с диагональю 7 дюймов. Данное устройство получило название ONYX BOOX Leaf 2, устройство основано на достаточно производительном железе и оборудовано специальными кнопками для того, чтобы пользователю было проще листать контент и получать от этого удовольствие. Более того, работает новая читалка на базе операционной системы Android 11, так что у пользователя будет внушительный набор приложений для установки. Впрочем, для компании это уже не новость, так как на самом деле читалки бренда уже давно работают на базе этой операционной системы.

Естественно, производитель использует за основу нового устройства достаточно привычный дисплей на основе электронных чернил E Ink Carta Plus, который позволяет меньше нагружать глаза пользователя. Это очень важный момент, так как на самом деле не очень хочется при чтении электронных книг слишком уж сильно нагружать своё зрение. Дополнительно хотелось бы отметить поддержку фирменной технологии подсветки MOON Light 2, которая позволяет настраивать температуру дисплея в зависимости от сценария использования гаджета. Отличный продукт для тех, кто много читает и хочет при этом получать контент с качественного дисплея, с производительным аппаратным обеспечением и удобным софтом. Стоимость пока что уточняется, но она не будет высокой.