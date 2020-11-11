ONYX расширяет ассортимент ридеров серии BOOX

ONYX представила три новых ридера серии BOOX. BOOX Poke 3, BOOX Nova 3 и BOOX Note 3 предлагают улучшенную аппаратную платформу и работают на ОС Android. Представленные модели оснащены подсветкой MOON Light 2, сенсорным управлением, встроенным модулем Wi-Fi, Bluetooth и поддержкой OTG.

ONYX BOOX Poke 3 это 6-дюймовый ридер с экраном E Ink Carta Plus, что делает его самым маленьким в серии. Ридер выполнен в легком корпусе с защитным стеклом. ОС Android позволяет установить сторонние приложения для чтения и работы. Ридер поддерживает большинство текстовых форматов. Емкость аккумулятора 1500 мАч. Ридер ONYX BOOX Poke 3 доступен по рекомендованной розничной цене 19 990 рублей.

Ридер ONYX BOOX Nova 3 чуть больше, чем Poke 3. Среднеформатный ридер с 7,8 дюймовым экраном. Устройство предлагает сенсорное управление, в комплекте также есть стилус. Модель подойдет любителям читать книги и работать с техническими документами. Емкость аккумулятора 3000 мАч. ONYX BOOX Nova 3 продается за 33 990 рублей.

ONYX BOOX Note 3 - старшая модель серии. Ридер поставляется с экраном E Ink Mobius Carta размером 10,3 дюйма. Устройство предлагает двойное управление, благодаря сенсорной панели и стилусу. В доступе 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч. Купить данную модель можно за 54 990 рублей в фирменных салонах электронных книг ONYX BOOX или в интернет-магазинах ONYX BOOX и Palmstore, а также у официальных дилеров компании МакЦентр.

Комментарии и отзывы ONYX BOOX Poke 3, BOOX Nova 3 и BOOX Note 3
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