OPPO 5G CPE с новым чипом

На просторах интернета достаточно активно обсуждают сотовую связь пятого поколения, которая позволит пользователям получать действительно высокую скорость интернета без подключения по кабелю или по Wi-Fi. Многие даже уверены, что в ближайшем будущем эта технология победит обычный стационарный интернет. Теперь в компании OPPO решили показать устройство, которое действительно может помочь этому процессу. Новинка получила название OPPO 5G CPE и это довольно стильный роутер, у которого внутри установлен модем от компании Qualcomm, который позволяет подключать сеть по 5G. Это крайне крутое решение, которое стоит адекватных денег и дает море преимуществ. Пока что, правда, сама технология на рынке не представлена, но это дело времени.