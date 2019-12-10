OPPO 5G CPE с новым чипом

2019-12-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - OPPO 5G CPE; [50]
На просторах интернета достаточно активно обсуждают сотовую связь пятого поколения, которая позволит пользователям получать действительно высокую скорость интернета без подключения по кабелю или по Wi-Fi. Многие даже уверены, что в ближайшем будущем эта технология победит обычный стационарный интернет. Теперь в компании OPPO решили показать устройство, которое действительно может помочь этому процессу. Новинка получила название OPPO 5G CPE и это довольно стильный роутер, у которого внутри установлен модем от компании Qualcomm, который позволяет подключать сеть по 5G. Это крайне крутое решение, которое стоит адекватных денег и дает море преимуществ. Пока что, правда, сама технология на рынке не представлена, но это дело времени.


Комментарии и отзывы OPPO 5G CPE
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