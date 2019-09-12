OPPO A5 2020 с новой системой камер

Официально представлен смартфон OPPO A5 2020, который может похвастаться системой из четырех камер, которая установлена на тыльной панели. Есть два стандартных сенсора на 12 и 8 мегапикселей, которые отвечают за обычную съемку и съемку под широким углом, плюс есть два дополнительных сенсора по 2 мегапикселя. Один из них отвечает за глубину резкости, а вот что делает другой — никто не знает. Но, это очень интересно реализовано, так как четвертая камера вынесена отдельно вместе со вспышкой, она очень маленькая и ее почти не видно на тыльной стороне. Если вы хотите недорогой смартфон и при этом у вас нет желания заниматься покупкой неизвестных китайских смартфонов, то самое время присмотреться к данной новинке. Она смотрится крайне стильно.