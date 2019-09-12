OPPO A5 2020 с новой системой камер

2019-09-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - OPPO A5 2020; [84]
Официально представлен смартфон OPPO A5 2020, который может похвастаться системой из четырех камер, которая установлена на тыльной панели. Есть два стандартных сенсора на 12 и 8 мегапикселей, которые отвечают за обычную съемку и съемку под широким углом, плюс есть два дополнительных сенсора по 2 мегапикселя. Один из них отвечает за глубину резкости, а вот что делает другой — никто не знает. Но, это очень интересно реализовано, так как четвертая камера вынесена отдельно вместе со вспышкой, она очень маленькая и ее почти не видно на тыльной стороне. Если вы хотите недорогой смартфон и при этом у вас нет желания заниматься покупкой неизвестных китайских смартфонов, то самое время присмотреться к данной новинке. Она смотрится крайне стильно.


Комментарии и отзывы OPPO A5 2020
Huawei Mate 30 Pro слили в сеть...
Huawei Mate 30 Pro слили в сетьНа просторах интернета появилась якобы настоящая информация о характеристиках смартфона Huawei Mate 30 Pr...
BQ выпустила телевизоры...
BQ выпустила телевизорыКомпания BQ, которую мы знаем по смартфонам с доступной ценой, вышла на рынок телевизоров с довольно бюдж...
NVIDIA не видит в AMD конкурента...
NVIDIA не видит в AMD конкурентаПредставители компании NVIDIA довольно амбициозно заявили о том, что на рынке топовых видеокарт у них кон...
Предварительный обзор iPhone 11 Pro. Топ...
Предварительный обзор iPhone 11 Pro. ТопКроме обычного iPhone 11 компания Apple позавчера представила еще и свой флагман iPhone 11 Pro и его увел...
«PUBG Addict» якобы убил отца за то, что...
«PUBG Addict» якобы убил отца за то, чтоВ шокирующем инциденте в Белагави из Карнатаки 21-летний юноша был арестован за то, что якобы убил его от...
Обзор Pathologic 2. Довольно страшная иг...
Обзор Pathologic 2. Довольно страшная игДавайте поговорим о довольно сложной в моральном плане игре, которая вынуждает чувствовать себя никчемным...
OnePlus TV Teaser Image с уникальным диз...
OnePlus TV Teaser Image с уникальным дизГенеральный директор OnePlus Пит Лау регулярно публикует информацию и изображения нового телевизора через...
Смартфон Google Pixel 4 XL получит экран...
Смартфон Google Pixel 4 XL получит экранВ сеть утекли живые фото и характеристики смартфона Google Pixel 4 XL, который будет официально анонсиров...


Обзор KingSmith WalkingPad. Лучшая беговая дорожка для дома? Xiaomi WalkingPadОбзор KingSmith WalkingPad. Лучшая беговая дорожка для дома? Xiaomi WalkingPad
Обзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало с парковочной камеройОбзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало с парковочной камерой
Обзор SJCAM SJ9 Strike. Экшн-камера с влагозащитой и стабилизациейОбзор SJCAM SJ9 Strike. Экшн-камера с влагозащитой и стабилизацией
Обзор Corsair Carbide Series 175R RGB TG. Недорогой Mid-Tower под игровую сборкуОбзор Corsair Carbide Series 175R RGB TG. Недорогой Mid-Tower под игровую сборку
Обзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатыванияОбзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатывания
Предварительный обзор iPhone 11 Pro. Топ...
Предварительный обзор iPhone 11 Pro. ТопКроме обычного iPhone 11 компания Apple позавчера представила еще и свой флагман iPhone 11 Pro и его увел...
Обзор Pathologic 2. Довольно страшная иг...
Обзор Pathologic 2. Довольно страшная игДавайте поговорим о довольно сложной в моральном плане игре, которая вынуждает чувствовать себя никчемным...
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или Вас...
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или ВасЧем можно заняться, если вы пытаетесь убежать от своего темного прошлого в отдаленным монастыре, но «стар...
Обзор Ion Fury. Классический шутер...
Обзор Ion Fury. Классический шутерДалеко не все современные пользователи помнят, как выглядели шутеры в начале двадцать первого века. Тогда...
Предварительный обзор iPhone 11. Яркий ф...
Предварительный обзор iPhone 11. Яркий фВчера компания Apple провела официальное мероприятие и представила новый смартфон iPhone 11, который оказ...
Вышел фильм по вселенной Gears of War...
Вышел фильм по вселенной Gears of WarНа днях в продажу на консолях Xbox One и ПК c Windows 10 поступила игра Gears 5 – продолжение легендарной...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQ...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQКомпания MSI славится своими странными игровыми мониторами, которые, видимо, создают маркетологи, а не ин...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?Нам удалось раздобыть пресс-копию полной версии NBA 2K20 и теперь я могу рассказать вам обо всех деталях,...
4D-мышка ADATA XPG HEADSHOT, XPG GAMMIX ...
4D-мышка ADATA XPG HEADSHOT, XPG GAMMIX На стенде компании ADATA в рамках выставки IFA 2019 представлен целый ряд интересных новинок, среди котор...
Новые SSD и оперативная память GOODRAM н...
Новые SSD и оперативная память GOODRAM нНаше внимание на выставке IFA 2019 привлек стенд компании GOODRAM, оформленный в обновленной стилистике. ...
Предварительный обзор Wacom MobileStudio...
Предварительный обзор Wacom MobileStudioНа рынке планшетных компьютеров достаточно много интересных продуктов, но практически все они создавались...
Обзор WRC 8 FIA World Rally Championship...
Обзор WRC 8 FIA World Rally ChampionshipЯ провёл все выходные в гонке WRC 8 FIA World Rally Championship и могу сказать, что такого количества ад...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor