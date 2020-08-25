OPPO A53 готовится к релизу

Длительное время на просторах интернета обсуждали новость о том, что совсем скоро в продажу должен поступить смартфон OPPO A53, который выглядит достаточно привлекательно и при этом обладает целым рядом различных преимуществ. Например, у смартфона процессор Qualcomm Snapdragon 460, который справляется со всеми поставленными задачами, при этом есть батарея на 4000 мАч и стоимость у гаджета всего 175 долларов. Это весьма приличный показатель на самом деле, ведь гаджет обладает необходимыми для большинства характеристиками и даже хорошей камерой. Вопрос только в том, за сколько устройство будут продавать на территории нашей страны, ведь на текущий момент этой информации производитель не предоставляет. Ждем анонса.