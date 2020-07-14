OPPO A72 5G уже готов к релизу

Некоторое время назад пользователи довольно часто жаловались на то, что компании выпускают смартфоны с поддержкой сотовых сетей пятого поколения только на уровне флагманов, тогда как более-менее доступных гаджетов с поддержкой этой функции никто не выпускает. Однако на деле оказалось, что производители все же заинтересованы в выпуске гаджетов с поддержкой 5G. К примеру, смартфон OPPO A72 5G готовится к релизу и он будет поддерживать сотовые сети пятого поколения, что даст возможность пользователям быстрее загружать контент из интернета. Проблема только в том, что далеко не все мобильные операторы в обозримом будущем смогут предоставить доступ к этим сотовым сетям, так что на самом деле спешить с покупкой не стоит точно.