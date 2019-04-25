OPPO A9 выглядит необычно

К сожалению, производителям смартфонов в последнее время очень тяжело придумать что-то такое, что может привлечь пользователя. Мы уже видели все виды дизайна, видели мощные процессоры и крутые камеры, все виды и разновидности вырезов в дисплее. Чем же удивлять пользователя, чтобы он нес свои деньги и с радостью их тратил на новый гаджет? Разработчики OPPO A9, к примеру, решили сделать упор на дисплее и его тонких рамках. В итоге экран данного смартфона занимает 90% площади лицевой панели, что является неким рекордом и этим действительно можно привлечь пользователя. Да и кроме этого у новинки масса всего интересного. Нужно лишь потратить немного времени и найти детальные характеристики этой новинки, после чего можно будет смело брать.