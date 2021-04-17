OPPO A94 5G выпущен с Dimensity 800U

Компания OPPO представила смартфон с именем A94 5G.

OPPO A94 5G получил 6,43-дюймовый AMOLED экран с разрешением FHD+, частоту обновления 60 Гц, частоту дискретизации касания 135–180 Гц и датчик отпечатков пальцев на дисплее. Под капотом телефона трудится процессор Dimensity 800U вместе с 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и встроенным хранилищем объемом 128 ГБ. Телефон загружается под управлением ОС Android 11, на которую накладывается оболочка ColorOS 11.1.

Для съемки селфи есть фронтальная камера на 16 мегапикселей. Основная камера устройства включает 48-мегапиксельную основную камеру + сверхширокую 8-мегапиксельную камеру + 2-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельную монохромную камеру. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4310 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Он оснащен обычными функциями подключения, такими как поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Смартфон OPPO A94 5G оценен компании в 430 долларов США. На выбор будет доступно два цвета: Fluid Black и Cosmo Blue.

Комментарии и отзывы OPPO A94 5G
Новости:
Смартфон OnePlus 9R на Snapdragon 870 оценен в $550

Компания OnePlus анонсировала смартфон OnePlus 9R, который, как и предполагалось, оказался проще новеньки...
5G-смартфон iQOO U3x оценен в $190

Компания iQOO официально анонсировала смартфон iQOO U3x, который стал её самой доступной моделью с поддер...
Опубликованы фото с камеры смартфона OPPO Find X3 Pro

Компания Oppo опубликовала фотографии, сделанные на камеру смартфона Find X3 Pro, который появится в прод...
Xiaomi Mix Fold принес $60 млн за минуту

Компания Xiaomi объявила о том, что появившийся сегодня в продаже складной смартфон Mix Fold принес ей 60...
Samsung Galaxy A82 готов к выходу

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A82, который еще не бы...
Обзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильникОбзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильник
Обзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давленияОбзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давления
Обзор Arctic BioniX P120 A-RGB. Вентиляторы с модульным подключениемОбзор Arctic BioniX P120 A-RGB. Вентиляторы с модульным подключением
Обзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX REDОбзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX RED
Обзор Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Великолепное возрождение серииОбзор Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Великолепное возрождение серии
HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky...
HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry SkyHONOR Watch GS Pro — первые умные часы бренда после того, как компания отсоединилась от Huawei. Впервые о...
Samsung Galaxy F62 получит аккумулятор н...
Samsung Galaxy F62 получит аккумулятор нSamsung планирует выпустить смартфон Galaxy F62 который будет иметь емкость аккумулятора на 7000 мАч. Инф...
Samsung Galaxy S20 FE 5G будет доступен ...
Samsung Galaxy S20 FE 5G будет доступен В прошлом году в сентябре, компания Samsung выпустила Galaxy S20 FE 5G. Компания выпустила 4G-вариант сма...
Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 Core Standard...
Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 Core StandardКомпания Lenovo начала принимать предзаказы на ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro 14 2021 Core Standard Edition, ...
Sonnet представила док-станцию ​​Echo 11...
Sonnet представила док-станцию ​​Echo 11Sonnet представила док-станцию Echo 11 Thunderbolt 4. Устройство оснащено тремя портами USB 3.2 Gen 2 Typ...
ADATA SE900G внешний накопитель со скоро...
ADATA SE900G внешний накопитель со скороADATA представила внешний накопитель SE900G. Устройство предлагает варианты с 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ объемом...
Представлен ПК-корпус Antec P7 Neo...
Представлен ПК-корпус Antec P7 NeoКомпания Antec пополнила ассортимент корпусов моделью P7 Neo, который предназначен для создания тихой игр...
Windows 10X запустили на Nokia Lumia 950...
Windows 10X запустили на Nokia Lumia 950На заре смартфонов Android и iOS были не единственными платформами на рынке. С ростом популярности смартф...
Samsung Galaxy Book Go выйдет в марте...
Samsung Galaxy Book Go выйдет в мартеВ декабре Samsung зарегистрировала торговую марку «Book Go» в Управлении интеллектуальной собственностью ...
Infinix Hot 10 Play официально представл...
Infinix Hot 10 Play официально представлСегодня после множества утечек Infinix наконец-то анонсировала Hot 10 Play. Устройство, стоимость которог...
AMD EPYC Genoa (Zen 4) предлагает еще бо...
AMD EPYC Genoa (Zen 4) предлагает еще боСтали известны особенности новой серии процессоров от AMD EPYC Genoa (Zen 4). Они будут построены на 5 нм...
Просочились цены Nokia 1.4 перед запуско...
Просочились цены Nokia 1.4 перед запускоКомпания HDM Global планирует в 2021 году выпустить несколько бюджетных смартфонов, и некоторые из них, в...
Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеемОбзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеем
Обзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работыОбзор Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse. Беспроводная мышка для работы
Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбукаОбзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука
Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытиемОбзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием
Обзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby AtmosОбзор JBL Bar 9.1. Практичный саундбар на 820 Вт с Dolby Atmos
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor