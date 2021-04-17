OPPO A94 5G выпущен с Dimensity 800U

Компания OPPO представила смартфон с именем A94 5G.

OPPO A94 5G получил 6,43-дюймовый AMOLED экран с разрешением FHD+, частоту обновления 60 Гц, частоту дискретизации касания 135–180 Гц и датчик отпечатков пальцев на дисплее. Под капотом телефона трудится процессор Dimensity 800U вместе с 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x и встроенным хранилищем объемом 128 ГБ. Телефон загружается под управлением ОС Android 11, на которую накладывается оболочка ColorOS 11.1.

Для съемки селфи есть фронтальная камера на 16 мегапикселей. Основная камера устройства включает 48-мегапиксельную основную камеру + сверхширокую 8-мегапиксельную камеру + 2-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельную монохромную камеру. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4310 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Он оснащен обычными функциями подключения, такими как поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Смартфон OPPO A94 5G оценен компании в 430 долларов США. На выбор будет доступно два цвета: Fluid Black и Cosmo Blue.