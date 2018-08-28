OPPO AX5 показали на фото

В последнее время смартфонов без выреза на фронтальной панели гораздо меньше, чем с ним. Это говорит о желании компаний не отходить от общего тренда и делать стиль, как у iPhone X. Теперь вот в продажу поступил OPPO AX5, который выглядит довольно интересно, но ничего нового в его внешнем виде обнаружить не удалось. Здесь установлен достаточно большой дисплей с диагональю 6,2 дюйма, правда разрешение у него не очень классное — 1520 на 720 точек. Для чтения смартфон может не сильно подойдет, зато для игр, работы или общения в социальных сетях этого будет предостаточно. Осталось только дождаться появления устройства на рынке России, чтобы узнать стоимость в рублях и сравнить ее с потенциальными конкурентами по сегменту. Есть надежда, что это будет доступный гаджет с широким набором возможностей.