OPPO AX5s выглядит очень достойно

Совсем скоро состоится релиз нового смартфона OPPO AX5s, который будет относится к среднему классу и может при этом привлечь ваше внимание. Дело в том, что здесь будет установлен дисплей с диагональю 6,2 дюйма. Это довольно большая диагональ, которая даст возможность с комфортом смотреть фильмы, сериалы, общаться в социальных сетях или просто играть в игры с друзьями по сети. Еще три года назад такой дисплей казался чем-то странным, а пять лет назад все бы покрутили пальцем у виска из-за таких цифр, а сейчас это вполне нормально и даже является неким стандартом. Так что ждем релиза и будем смотреть на стоимость новинки, чтобы решить, стоит ли она своих денег или можно смело смотреть в сторону других производителей. Пока что это открытый вопрос.