OPPO Enco Free выглядят отлично

Официально представлены новые беспроводные наушники OPPO Enco Free, которые выглядят достаточно привлекательно и при этом обладают весьма неплохим звуком. Дело в том, что это не просто беспроводные наушники, а полностью беспроводное устройство — нет ни кабелей, ни чего-то в таком духе. Пользователь просто достает устройство из кейса, слушает музыку и ощущает полную свободу передвижения. При этом стоят наушники заметно дешевле, чем аналог от Apple, а звучат примерно на том же уровне. Это действительно круто, так как конкуренция позволяет наслаждаться более крутыми продуктами при довольно низкой стоимости. Вопрос только в цене для отечественного рынка, которую пока что производитель упорно не называет. Но мы подождем.