OPPO F11 Pro и его характеристика

Компания OPPO выпустила смартфон среднего варианта. Камера имеет сенсор на 32 МП. Также приводится разрешение основного сенсора главной камеры – 48 МП. Аппаратная схема основана на мобильном чипсете MediaTek Helio P70. Арсенал памяти содержит 6 ГБ ОЗУ и флэш-массив на 128 ГБ.Дизайн новинки вполне современный. Дисплей обрамлен узкими рамками, из которых нижняя чуть шире остальных и на ней расположен громкоговоритель. Задняя сторона имеет градиентную окраску. На ней по центру располагаются вертикально ориентированные модули главной камеры, а на одной линии с ними установлен дактилоскопический сканер.Стоимость смартфона составит 350 долларов.