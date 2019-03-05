OPPO F11 Pro официально представили

2019-03-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - OPPO F11 Pro; [110]
Официально представлен новый смартфон OPPO F11 Pro, который может похвастаться довольно большим дисплеем с диагональю 6,53 дюйма и разрешением 2340 на 1080 точек. На таком дисплее вы можете с большим удовольствием смотреть фильмы или сериалы, играть в любимые игры или просто общаться в социальных сетях. Стоит отметить, что у смартфона нет выреза в дисплее под фронтальную камеру, так как камера спрятана в выдвижном механизме, напоминающем перископ. Если вам нужна фронтальная камера, то вы просто открываете приложение и камера выезжает, чтобы ею можно было удобно пользоваться. Если же камера вам не нужна, то вы ее просто прочите и получаете уже полноценный большой дисплей без ничего лишнего. Думаю, это очень крутое решение.


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