OPPO F11 Pro официально представили

Официально представлен новый смартфон OPPO F11 Pro, который может похвастаться довольно большим дисплеем с диагональю 6,53 дюйма и разрешением 2340 на 1080 точек. На таком дисплее вы можете с большим удовольствием смотреть фильмы или сериалы, играть в любимые игры или просто общаться в социальных сетях. Стоит отметить, что у смартфона нет выреза в дисплее под фронтальную камеру, так как камера спрятана в выдвижном механизме, напоминающем перископ. Если вам нужна фронтальная камера, то вы просто открываете приложение и камера выезжает, чтобы ею можно было удобно пользоваться. Если же камера вам не нужна, то вы ее просто прочите и получаете уже полноценный большой дисплей без ничего лишнего. Думаю, это очень крутое решение.