OPPO F11 с вырезом в дисплее

Буквально недавно мы говорили про официальный анонс смартфона OPPO F11 Pro, который может похвастаться выдвижной камерой, которая выполнена в форме перископа. Теперь же компания OPPO представила более доступный смартфон OPPO F11, который, к сожалению, такой фишкой похвастаться не может. У него есть вырез в дисплее, куда установили фронтальную камеру, и это делает его не таким интересным, как продвинутая версия. С другой стороны, нужно понимать, что этот гаджет и стоит дешевле. За него просят всего 280 долларов, что позволяет легко уделать конкурентов из среднего сегмента и привлечь внимание аудитории. Ждем релиз в нашей стране, интересно было бы посмотреть на цену в рублях, но на текущий момент ее еще не называли. Нужно ждать.