OPPO F17 Pro будет запущен в феврале

Компания OPPO анонсирует новый смартфон OPPO F17 Pro в феврале месяце в 2021 года.

OPPO F17 Pro имеет 6,43-дюймовый S-AMOLED экран, который предлагает разрешение изображения FHD+. Также в экран интегрирован датчик отпечатков пальцев. За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio P95 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти. Смартфон оснащен батареей емкостью 4015 мАч. Для фотографии OPPO F17 Pro оснащен системой двойной селфи-камеры с разрешением 16 + 2 мегапикселя и четырьмя камерами на задней панели, включающими 48-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины.