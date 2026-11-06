OPPO F35 Pro 5G обновили до Android 17

Напомним, что выпущенный месяц назад OPPO F35 Pro 5G имеет в своем оснащении 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 7360 Max с максимальной частотой 2,5 ГГц, 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772:1272 пикселя, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 3600 нит, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, двойную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт, стереодинамики и защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K.