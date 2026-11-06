OPPO F35 Pro 5G обновили до Android 17

Компания OPPO начала распространение прошивки ColorOS 17 на базе операционной системы Android 17 для смартфона для смартфона F35 Pro. Апдейт привносит функцию ColorOS Smoothness Boost для дополнительной оптимизации интерфейса и плавности работы смартфона при долгих сессиях, функцию AI Call Guard для предупреждения пользователя о возможном мошенничестве с синтезированными голосами и поддельными лицами в телефонных и видеозвонков, а также технологию Private Computing Cloud для защиты пользовательских данных.

Напомним, что выпущенный месяц назад OPPO F35 Pro 5G имеет в своем оснащении 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 7360 Max с максимальной частотой 2,5 ГГц, 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772:1272 пикселя, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 3600 нит, 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, двойную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт, стереодинамики и защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K.