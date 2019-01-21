OPPO F5 и его характеристика

Компания OPPO выпустила интересную и удобную модель смартфона. OPPO F5 оснащён 6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. Смартфон построен на базе восьмиядерного Helio P 23, производительности которого достаточно как для обычных приложений, так и для требовательных игр на средних настройках, а умное управление питанием продлевает время автономной работы. Фронталка на 20 Мп умеет снимать портретные фото с эффектом боке и поддерживает функцию бьютификации с задействованием искусственного интеллекта.О стоимости смартфона пока неизвестно.