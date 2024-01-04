OPPO Find X7 Ultra снимает не хуже зеркального фотоаппарата

Современные камеры в смартфонах достигли того уровня, когда качество кадра вполне можно спутать с фотографией на профессиональную зеркальную камеру. И грядущий флагман OPPO Find X7 Ultra, который будет официально представлен 8 января в Китае, является тому ярким доказательством. OPPO только что поделилась официальными кадрами, которые были сняты на данный смартфон, и они выглядят великолепно. OPPO Find X7 Ultra использует флагманский сенсор Sony LYT-900, который является заметным апгрейдом по сравнению с предыдущим флагманским сенсором, выпущенным Sony. При этом опубликованные фотографии, которыми компания поделилась в социальных сетях, были сделаны не основным сенсором, а телеобъективом с 3-кратным увеличением.

Соответственно, снимки на основную камеру будут ещё лучше — гораздо лучше. Впрочем, стоит понимать, что перед тем, как фотографии попали в сеть, их тщательно првоерили, так что говорить, что на деле смартфон будет всегда снимать на этом же уровне нельзя. Гаджет сделал фотосессию в специальных условиях, после чего из сотни или даже тысячи снимков был выбран лучший для публикации. Тем не менее, нельзя не отметить, что телеобъектив OPPO Find X7 Ultra снимает действительно достойно — в реальности, когда кадр опубликуют в социальных сетях, отличить его от зеркального фотоаппарата будет крайне проблематично, если вообще возможно. И это отличные новости, потому что большинство делает фотографии именно для социальных сетей.