OPPO Find X7 Ultra снимает не хуже зеркального фотоаппарата

Соответственно, снимки на основную камеру будут ещё лучше — гораздо лучше. Впрочем, стоит понимать, что перед тем, как фотографии попали в сеть, их тщательно првоерили, так что говорить, что на деле смартфон будет всегда снимать на этом же уровне нельзя. Гаджет сделал фотосессию в специальных условиях, после чего из сотни или даже тысячи снимков был выбран лучший для публикации. Тем не менее, нельзя не отметить, что телеобъектив OPPO Find X7 Ultra снимает действительно достойно — в реальности, когда кадр опубликуют в социальных сетях, отличить его от зеркального фотоаппарата будет крайне проблематично, если вообще возможно. И это отличные новости, потому что большинство делает фотографии именно для социальных сетей.