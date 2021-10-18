OPPO Fold получит аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт

Новый отчет раскрыл некоторые подробности о грядущем складном смартфоне от Oppo. Согласно новой информации на Weibo, компания работает над смартфоном в складном форм-факторе. В сообщении и социальных сетях информатор заявил, что складной смартфон китайского технологического гиганта будет питаться от большой аккумуляторной батареи емкостью 4500 мАч. Кроме того, эта батарея также поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Ранее информатор поделился другой информацией о складном смартфоне от Oppo, о том что складной телефон будет оснащен дисплеем из низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO).

Сообщается, что этот складной телефон будет работать на ColorOS 12 из коробки и как ожидается, будет иметь Android 12 под управлением.

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