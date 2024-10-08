OPPO K12 Plus получит батарею на 6400 мАч

Компания OPPO опубликовала тизер-изображения смартфона K12 Plus, официальная презентация которого состоится 12 октября. Судя по рендерам, грядущая новинка будет похожа на выпущенной этой весной OPPO K12. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 6400 мАч и поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки.

Напомним, что OPPO K12 оснащается 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1100 нит, 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с максимальной частотой до 2,6 ГГц и графикой Adreno 720, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-600 оптического формата 1/1,95 дюйма), и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, защитой от воды и пыли (IP54), подэкранным сканером отпечатков пальцев, поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.