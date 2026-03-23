OPPO K15 Pro получит батарею на 8000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OPPO K15 Pro, который еще не был представлен официально. Аппарат выйдет в двух версиях: старшей и младшей. Обе получат систему охлаждения с вентилятором. Первую оснастят 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, мощным процессором MediaTek Dimensity 9500s с тактовой частотой до 3,73 ГГц, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 50 Мп и 8 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, а также металлическим корпусом толщиной 8,33 мм и массой 213 граммов. Вторая будет отличаться 6,59-дюймовым экраном с разрешением 2760:1256 точек, чипсетом Dimensity 8500, аккумулятором на 7500 мАч и металлическим корпусом толщиной 8,3 мм и массой 197 граммов.