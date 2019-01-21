OPPO RX17 Neo и его функции

Компания OPPO выпустила безрамочный смартфон. OPPO RX17 Neo — более доступная версия RX17 Pro. Он также получил большой почти безрамочный дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 660 и 4 ГБ оперативной памяти. Фронтальная камера с высоким разрешением 25 Мп и функциями искусственного интеллекта позволяет делать селфи высокого качества, которыми без обработки можно поделиться в соцсетях.О стоимости смартфона пока неизвестно.