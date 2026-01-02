OPPO Reno 15 Pro Max оценили в 795 долларов

Компания OPPO объявила о выпуске смартфона Reno 15 Pro Max, который базируется на 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 8450 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером. Новинка также получила 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2772:1272 точки, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 и пиковой яркостью HBM 1800 нит, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тыльную камеру с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с OIS), селфи-камеру на 50 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, подэкранный оптический дактилоскоп, корпус толщиной 7,65 мм и массой 205 граммов. Цена смартфона на дебютном тайваньском рынке составляет 795 долларов.