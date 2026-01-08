Смартфон POCO M8 5G оценили в 210 долларов

Компания POCO пополнила ассортимент смартфонов моделью M8 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 710.

Новинка также оснащается 6,77-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной 50-Мп тыльной камерой, селфи-камерой разрешением 20 Мп, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модемом 5G, корпусом толщиной 7,35 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP65 и IP66, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 5520 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 15 с прошивкой HyperOS 2. Цена базовой версии на индийском рынке составляет эквивалент 210 долларов.
Смартфон Vivo S50 показали на пресс-рендере …
Компания Vivo опубликовала официальные изображения смартфона S50, который еще не был представлен официаль…
Представлен смартфон Nubia M153…
Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов лимитированной моделью Nubia M153, которая получила встроен…
Realme Neo 8 официально подтвержден …
Компания Realme объявила, что уже в этом месяце в Китае будет представлен смартфон Neo 8. Производитель п…
Глобальная версия Xiaomi 17 засветилась в сети …
В базе данных регулятора NBTC (Таиланд) обнаружились сведения о глобальной версии смартфона Xiaomi 17. Ус…
Samsung сняла смартфон Galaxy S26 Edge с производства ещё до…
Последние недели для инсайдеров выдались крайне насыщенными. Сначала они утверждали, что компания Samsung…
POCO F8 Pro протестировали в бенчмарке…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона POCO F8 Pro,…
Официально: HONOR 500 получит батарею на 8000 мАч…
Компания HONOR подтвердила, что смартфоны HONOR 500 и HONOR 500 Pro получат аккумуляторы ёмкостью 8000 мА…
Vivo X300 Pro оценили в 745 долларов …
Компания Vivo выпустила на дебютный китайский рынок топовый смартфон X300 Pro, который стоит 745 долларов…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor