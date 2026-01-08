Смартфон POCO M8 5G оценили в 210 долларов

Компания POCO пополнила ассортимент смартфонов моделью M8 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 710.

Новинка также оснащается 6,77-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной 50-Мп тыльной камерой, селфи-камерой разрешением 20 Мп, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модемом 5G, корпусом толщиной 7,35 мм, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP65 и IP66, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, батареей ёмкостью 5520 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 15 с прошивкой HyperOS 2. Цена базовой версии на индийском рынке составляет эквивалент 210 долларов.