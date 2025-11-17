iPhone Fold будет толще и тяжелее своих конкурентов

Производители складных смартфонов, которые работают в этом сегменте уже несколько лет, сейчас стараются уменьшить вес и толщину устройств, чтобы ими было удобнее пользоваться. Главная проблема такого подхода заключается в том, что внутри корпуса почти не остаётся места для более ёмкого аккумулятора. Однако компании обходят это ограничение, внедряя элементы на базе кремний-углеродной технологии. Apple, в отличие от них, не планирует переходить на такие батареи и, по слухам, установит в iPhone Fold аккумулятор большей ёмкости, чем в iPhone 17 Pro Max. Обратной стороной такого решения станет увеличение толщины и веса устройства. Версия iPhone 17 Pro Max с eSIM оснащена аккумулятором на 5088 мАч, и, по данным инсайдеров, iPhone Fold сейчас тестируют с элементом ёмкостью от 5400 до 5800 мАч.

Даже если Apple выберет нижнюю границу этого диапазона, батарея всё равно окажется более массивной, чем у флагманов вроде Galaxy S25 Ultra и Galaxy Z Fold 7. Безусловно, Apple уже доказала, что может уменьшать материнскую плату в iPhone Air без потери производительности и освобождать место для аккумулятора на 3149 мАч, так что нет сомнений, что те же инженерные решения можно перенести и на складную модель. Но, как уже говорилось выше, это приведёт к увеличению толщины и веса. С другой стороны, дополнительные миллиметры пойдут на пользу iPhone Fold — благодаря им можно не только увеличить ёмкость аккумулятора, продлевая время работы, но и встроить испарительную камеру.