Представлен складной смартфон Nubia Fold

Компания Nubia пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Nubia Fold, которая основана на прошлогоднем флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Новинка также получила 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-памяти, 8-дюймовый внутренний OLED-экран с разрешением 2480:2200 точек, 6,5-дюймовый внешний OLED-дисплей с разрешением 2748:1172 точки, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), две 20-Мп селфи-камеры, модем 5G, адапетры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенями IPX4/IP5X, боковой дактилоскопический сенсор, АКБ ёмкостью 6560 мАч, поддержку 55-Вт быстрой проводной зарядки, корпус толщиной 11,1 мм в сложенном и 5,4 мм в разложенном состояниях, массой 249 граммов и предустановленную ОС Android 15. Смартфон оценен на дебютном японском рынке в эквивалент 1155 долларов.