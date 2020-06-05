OPPO Reno 4 порадовал характеристиками

В последнее время производителям смартфонов достаточно тяжело как-то привлечь внимание потенциальных покупателей, так как мы всё уже видели, пробовали и знаем, так что удивить пользователя тяжело. С другой стороны, которым компаниям еще удается нас радовать удивительными вещами. Например, смартфон OPPO Reno 4 получит довольно быструю зарядку в 65 Вт, которая позволяет заряжать смартфон буквально моментально и при этом пользователю не нужно тратить дополнительные средства на что-либо еще, чтобы эту быструю зарядку получить, ведь все будет идти в комплекте. Также гаджет получил классную систему камер, мощный процессор и прочие бонусы, которые нам тоже понравились. Отличное устройство за свои деньги, которое стоит того.