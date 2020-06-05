OPPO Reno 4 порадовал характеристиками

В последнее время производителям смартфонов достаточно тяжело как-то привлечь внимание потенциальных покупателей, так как мы всё уже видели, пробовали и знаем, так что удивить пользователя тяжело. С другой стороны, которым компаниям еще удается нас радовать удивительными вещами. Например, смартфон OPPO Reno 4 получит довольно быструю зарядку в 65 Вт, которая позволяет заряжать смартфон буквально моментально и при этом пользователю не нужно тратить дополнительные средства на что-либо еще, чтобы эту быструю зарядку получить, ведь все будет идти в комплекте. Также гаджет получил классную систему камер, мощный процессор и прочие бонусы, которые нам тоже понравились. Отличное устройство за свои деньги, которое стоит того.

Комментарии и отзывы OPPO Reno 4
Обзоры:
Mi Note 10, Mi TV 65Mi Note 10, Mi TV 65", Mi Band 4 с NFC и другие новинки c презентации Xiaomi
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A60Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A60
Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей
Новости:
Защищенный смартфон LG Q61 оценен в 300 долларов

Компания LG представила смартфон LG Q61, который может похвастаться защитой и ударопрочностью по стандарт...
Фоторепортер похвалил камеру смартфона Sony Xperia 1 II

Компания Sony опубликовала видео, в котором фоторепортер с 40-летним стажем Ник Дидлик хвалит фотовозмож...
Смартфоны Meizu 17 и Meizu 17 Pro появились в продаже

Компания Meizu дала старт китайским продажам смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 Pro, которые были представлен...
Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HDОбзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD
Обзор Elari NanoPods 2. TWS-наушники за адекватные деньгамОбзор Elari NanoPods 2. TWS-наушники за адекватные деньгам
Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600
Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000Обзор ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI). Лучшая материнская плата для Intel Gen.10 до 20000
Обзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпусаОбзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпуса
Redmi Note 9 Pro попал на рендеры...
Redmi Note 9 Pro попал на рендерыНа просторах интернета появилась информация о смартфоне Redmi Note 9 Pro, который инсайдеры официально сл...
ASRock представила Z490 PG Velocita из и...
ASRock представила Z490 PG Velocita из иASRock Z490 PG Velocita относится к игровой линейки Phantom Gaming. Классические оттенки линейки черно-се...
Изогнутый игровой монитор Cooler Master ...
Изогнутый игровой монитор Cooler Master Компания Cooler Master представила новую модель монитора GM34-CW, это 34-дюймовый сверхширокий дисплей с ...
Смартфон Redmi Note 8 Pro подешевел до $...
Смартфон Redmi Note 8 Pro подешевел до $На китайском рынке в очередной раз упали цены на популярный смартфон Redmi Note 8 Pro, который был предст...
Oppo Find X2 Pro возглавил рейтинг камер...
Oppo Find X2 Pro возглавил рейтинг камерЛаборатория DxOMark опубликовала обзор топового смартфона Oppo Find X2 Pro, который был представлен неско...
В сеть утекли характеристики Motorola On...
В сеть утекли характеристики Motorola OnПрофильное издание Slashleaks поделилось утечкой по характеристикам и дизайну смартфона Motorola One Fusi...
В приложении NeonMaker теперь можно наст...
В приложении NeonMaker теперь можно настПрограммное обеспечение NoenMaker от Thermaltake позволяет пользователям определенных компонентов Thermal...
Качественное оборудование для промышленн...
Качественное оборудование для промышленнПромышленное оборудование всегда необходимо в строительстве, ремонте и других задачах. Она понадобится пр...
Предстоящий чип Kirin 1020 предложит на ...
Предстоящий чип Kirin 1020 предложит на Huawei планирует выпустить первый 5 нм мобильный чип Kirin 1020. Согласно представленной информации, моби...
Sharkoon SHP Bronz готов к продажам...
Sharkoon SHP Bronz готов к продажамДлительное время пользователи со всего интернета жаловались на то, что на рынке нет достойных блоков пита...
Oppo готовит к релизу смартфон Ace2 5G...
Oppo готовит к релизу смартфон Ace2 5GПроизводителям смартфонов достаточно тяжело удивить своих потенциальных покупателей, так как пользователи...
BIOSTAR представляет материнскую плату A...
BIOSTAR представляет материнскую плату ABIOSTAR анонсировала материнскую плату A68N-2100K SoC Mini-ITX со встроенным процессором AMD E1-6010 и по...
Обзор SVEN SF-05LU. Сетевой фильтр для защиты электронного оборудованияОбзор SVEN SF-05LU. Сетевой фильтр для защиты электронного оборудования
Обзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игрОбзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игр
Обзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлениемОбзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлением
Обзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender G18. Недорогая 2.1 акустика с Bluetooth 5.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor