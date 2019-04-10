OPPO Reno Standard Edition с отличной камерой

За последнее время на рынок вышло очень много смартфонов, которые могут удивить вас своей камерой. Например, у OPPO Reno Standard Edition основная камера с разрешением 48 мегапикселей снимает очень классные снимки и позволяет полностью забыть про зеркальный фотоаппарат, к примеру. В путешествиях это крайне удобно, плюс вы можете заниматься мобильной фотографией и удивлять всех высоким качеством своих снимков. К сожалению, пока что информации о OPPO Reno Standard Edition не так много и мы только планируем публикацию на эту тему. Но, если вы хотели себе крутой камерофон, то самое время откладывать деньги в копилку, ведь этот гаджет готов рвать любого конкурента на своем пути. Осталось только узнать цену для отечественного рынка и можно брать.