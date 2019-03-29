OPPO Reno на новых фото

2019-03-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - OPPO Reno; [77]
На просторах интернета постоянно обсуждают какие-то новые тенденции или возможный дизайн того или иного смартфона. Иногда это просто басни, иногда обсуждение выливается из каких-то качественных источников информации. К примеру, сейчас в сети активно обсуждают смартфон OPPO Reno и его дизайн корпуса. Инсайдеры уверяют, что у продукта будет выдвижная камера, которая будет расположена в верхней части корпуса и позволит сделать дисплей полностью без рамок. Пока что никаких официальных данных о данном смартфоне нет и утверждать что-то не получится, но было бы крайне интересно посмотреть на этот гаджет в таком вот исполнении. Будем ждать официального анонса и тогда уже поговорим об уникальном дизайнерском решении, если оно вообще будет.


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