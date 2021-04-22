OPPO Reno3 5G получил обновление ColorOS 11

Компания OPPO начала развертывать обновление Android 11 для OPPO Reno3 5G.

Смартфон OPPO Reno3 5G получает новое OTA обновление с номером сборки A001OP_11_C.13. Это обновление устанавливает последнюю версию Android 11 вместе с фирменной оболочкой ColorOS 11 на устройство Reno3 5G. Операционная система Android 11 станет первым крупным обновлением Android для смартфона.

Android 11 предлагает такие функции, как одноразовые разрешения и автоматический сброс разрешений приложений. А оболочка ColorOS 11 обладает множеством функций такими как: новым пользовательским интерфейсом, OPPO Relax 2.0, FlexDrop и многое другое.