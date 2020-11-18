OPPO X1 2021 действительно интересен

Мы видели довольно много рендеров, концептуальных дизайнов, единичных моделей и даже прототипов, которые никогда не доходят до полноценного релиза и никогда не продаются крупными производителями. Некоторые из этих концепций даже не имеют рабочих версий, а о возможностях некоторых можно лишь мечтать. Именно по этой причине компания OPPO, продемонстрировав свой X1 2021, привлекла столько внимания к своей новинке. Дело в том, что производитель не просто показал прототип, он заявил, что это вполне себе отличное решение для того, чтобы пользователь уже совсем скоро мог пользоваться таким устройством. Конечно, нужно понимать, что устройство будет достаточно дорогим, но и возможности, которые гаджет предоставляет, тоже достаточно уникальны.