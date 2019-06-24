OPPO готовит крутой смартфон

В интернете появилась информация о том, что компания OPPO совсем скоро отправит свой смартфон в релиз. О новинке достаточно мало информации и говорить о том, стоит ли гаджет своих денег пока что рано. Но, производитель заявил, что покажет смартфон с камерой в дисплее. Стоит уточнить, что не в вырезе в дисплее, а именно в дисплее — без назойливых вырезов и прочих проблем. Это полноценное решение с камерой под экраном, которая не будет мешать вашему обзору. Очень интересно посмотреть на данное решение, ведь для многих пользователей смартфон с такой камерой является настоящим идеалом. Сейчас мы лишь ждем официальный анонс и тогда будем говорить более предметно. Интересно, сколько такое устройство будет стоить и как это будет работать.