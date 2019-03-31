OPPO готовит слайдер

2019-03-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - OPPO; [91]
Компания OPPO получила весьма интересный патент, который намекает нам о том, что вскоре производитель покажет смартфон со слайдером. В патенте указано, что в части, которая выезжает на тыльной стороне устройства, есть два модуля фронтальной камеры. То есть, качество снимком существенно вырастет и это даст вам возможность не переживать о вырезе в дисплее, который так всем не нравится. Пока что это все данные о новом устройстве, но раньше OPPO нас уже удивляла своими крутыми решениями и я уверен, что в будущем будет только интереснее. Да и слайдер, позволяющий убрать вырез, уже давно перестал кого-то пугать — вполне привычное решение для большинства пользователей. Остается лишь надеяться, что данная технология вскоре попадет в релиз.


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