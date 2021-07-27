OPPO и Vivo разрабатывают собственные процессоры

Ранее в этом году Xiaomi представила ISP (Image Signal Processor) — чип для обработки изображений собственной разработки под названием Surge C1. Этот процессор используется в первом складном смартфоне компании — Mi MIX Fold. Спустя несколько месяцев появились новости о том, что OPPO и vivo также работают над собственными микросхемами, которые в обозримом будущем будут представлены в новых смартфонах производителя. Теперь больше информации об этих разработках появилось в сети. Согласно отчету Tencent, китайские производители мобильных телефонов OPPO и vivo действительно работают над микросхемами ISP собственной разработки. В отчете говорится, что OPPO привлекла к этому проекту тысячи человек. Говорят, что её собственный ISP-чип появится в потребительских товарах уже в начале следующего года с запуском серии OPPO Find X4.

С другой стороны, по сообщениям инсайдеров, два года назад vivo создала секретную команду под кодовым названием Wyatt Shadow для чипов собственной разработки. Говорят, что в этой команде около 500-600 человек. Их первым продуктом станет чип ISP, который, как ожидается, дебютирует в серии vivo X70, выпуск которой запланирован на вторую половину 2021 года. Микросхемы ISP — это только начало. Согласно отчету, OPPO и vivo также работают над собственными SOC (система-на-чипе), чтобы заменить процессоры от компаний Qualcomm и MediaTek в будущем. И это звучит достаточно интересно на самом деле, так как разработка крайне амбициозная.
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