OPPO представила еще один бюджетный смартфон OPPO K7 5G

Китайская компания OPPO, сегодня представила новый смартфон с поддержкой сети пятого поколения OPPO K7 5G.

Новинка получила 6.4 дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением экрана Full HD+. На дисплее сверху разместили каплевидный вырез для 32 Мп фронтальной камеры. Также на экране расположился и сканер отпечатков пальцев.

Тыльную сторону смартфона украшает квадрокамера с главным 48-мегапиксельным сенсором, 8-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой и двумя 2-мегапиксельными датчиками.

За производительность смартфона отвечает восьми ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 765G в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Питается OPPO K7 5G от аккумуляторной батарей емкостью 4025 мАч, которая поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью до 30 Вт. Также у смартфона есть отдельный разъём для наушников и поддержка NFC для бесконтактных платежей.

OPPO K7 5G появится в продаже с 11 августа. Версия с 8/128 ГБ будет продаваться за 290 долларов, версия с 8/256 ГБ за 330 долларов.