OPPO представила смартфон Ace2 5G

Компания OPPO официально представила смартфон Ace2 на внутреннем рынке в Китае.

Смартфон OPPO Ace2 5G получил 6.5 дюймовый Full HD+ AMOLED HDR дисплей с частотой обновления 90 герц и защиту экрана Gorilla Glass 5. За производительность смартфона отвечает новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Новинку оснастили основной камерой с четырьмя модулями: 48 Мп с диафрагмой f / 1,7, ультра-широкоугольным объективом 116 Мп с разрешением 116 градусов с диафрагмой F / 2,2, портретным объективом 2 Мп и моно-объективом 2 Мп. Фронтальная камера свою очередь получила 16 Мп с апертурой f / 2,4.

Цены:

8 ГБ + 128 ГБ - 566 $

8 ГБ + 256 ГБ - 623 $

12 ГБ + 256 ГБ - 651 $

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт SuperVOOC 2.0 и 40 Вт Air VOOC беспроводной зарядки. Смартфон работает под управлением новейшей операционной системы Android 10 в паре с фирменной оболочкой ColorOS 7.1. Смартфон OPPO Ace2 будет поставляться в трех расцветках корпуса: Aurora Silver, Moon Rock Grey и Fantasy Purple.Продажи стартуют с 20 апреля в Китае.