OPPO выпустила новый планшет OPPO Pad

Сегодня компания OPPO выпустила свой первый планшет для китайского рынка, получивший название OPPO Pad. Устройство имеет дизайн, очень похожий на Apple iPad, с камерой, расположенной в правом верхнем углу на задней панели и светодиодной вспышкой. Он поставляется с большой выгравированной надписью OPPO на задней панели.

OPPO Pad имеет заметные рамки по всему экрану, что обеспечивает соотношение корпуса к экрану 86,3%. Устройство имеет толщину около 7 мм и весит около 510 граммов. Он предлагается в двух цветовых вариантах: черном и фиолетовом. Вариант фиолетового цвета обработан с помощью пескоструйной обработки большой площади, чтобы предотвратить появление отпечатков пальцев на задней панели.

Планшет оснащен 11-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей и плотностью пикселей 275 PPI. Экран также имеет частоту обновления 120 Гц, контрастность 1500: 1, HDR10 и широкую цветовую гамму P3. Компания также включила в OPPO Pad функцию для защиты от синего света на аппаратном уровне, чтобы сделать его более удобным для глаз пользователей.

Планшет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 870, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Планшет поставляется с большой батареей емкостью 8360 мАч, поддерживающей быструю зарядку 33 Вт. Планшет имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру и 13-мегапиксельную заднюю камеру.

Что касается звука, OPPO Pad оснащен четырьмя динамиками, состоящими из динамиков ACC второго поколения. Динамики поддерживают Dolby Atmos и имеют сертификат Hi-Res Audio.

OPPO также представила стилус OPPO Pencil с OPPO Pad, который предлагает регулируемый наконечник, чтобы сделать использование стилуса более естественным. Карандаш имеет 4096 уровней чувствительности к давлению, поддерживает магнитный крепеж и быструю беспроводную зарядку. При полной зарядке стилус может работать непрерывно в течение 13 часов.