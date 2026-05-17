Объектив Brightin Star 10mm F/5.6 II оцениил в 75 долларов

Бренд Brightin Star объявил о выходе широкоугольного фишай-объектива Brightin Star 10mm F/5.6 II, который является обновленной версией старой модели для беззеркальных камер формата APS-C. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, углом обзора в 173 градуса (на 1 градус больше первого поколения), минимальным расстоянием для фокусировки 12 см (было 20 сантиметров), обновленной оптической конструкцией, улучшенной технологией покрытия IMC для уменьшения ореолов и бликов, переработанным кольцом управления диафрагмы, метками гиперфокального расстояния и компактным корпусом. Цена объектива на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 75 долларов.