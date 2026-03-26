Официально: OPPO K15 Pro+ готов к выходу Компания OPPO объявила, что официальная презентация смартфонов K15 Pro и K15 Pro+ состоится 1 апреля. Производитель подтвердил главную особенность грядущих новинок – активную систему охлаждения. По данным китайского регулятора TENAA, старшая модель получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772:1272 точки и частотой обновления изображения 165 Гц, производительный процессор MediaTek Dimensity 9500s с максимальной частотой 3,73 ГГц, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 8 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп и батарею ёмкостью 8000 мАч. K15 Pro будет отличаться 6,59-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, однокристальной системой Dimensity 8500, АКБ ёмкостью 7500 мАч и корпусом толщиной 8,3 мм. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 11:40 . OPPO K15 Pro+

