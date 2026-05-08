Глобальную версию Vivo X300 Ultra оценили в 1605 долларов

Компания Vivo выпустила флагманский камерофон X300 Ultra за пределы китайского рынка. Международный дебют новинки пришелся на Индию. За смартфон просят эквивалент 1695 и 1800 долларов в версиях с 12/512 ГБ и 16/512 ГБ памяти.

Напомним, что смартфон оснащается тыльной камерой Zeiss с модулями разрешением 200 Мп (датчик Sony LYTIA 901 оптического формата 1/1,12 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископический телеобъектив на сенсоре Samsung HP0 со стабилизацией уровня CIPA 7.0), топовой 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменным процессором обработки изображений VS1+, оперативной памятью LPDDR5X Ultra Pro, встроенной памятью UFS 4.1, 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3168:1440 пикселей и частотой обновления до 144 Гц, аккумулятором ёмкостью 6600 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 40 Вт, стереодинамиками и 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.