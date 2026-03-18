Смартфон POCO X8 Pro появился в российской продаже

В официальную российскую продажу поступил смартфон POCO X8 Pro, который вчера был представлен на международном рынке. Пользователи смогут выбрать из трёх версий с 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти по рекомендованной цене в 35, 37 и 40 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что новинка характеризуется 6,83-дюймовым экраном AMOLED разрешением 2772:1280 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9500s, флеш-памятью UFS 4.1, оперативной памятью стандарта LPDDR5X с частотой 9600 Мбит/с, сдвоенной основной камерой модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 20 Мп, АКБ ёмкостью 8500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, тыльной панелью из высокопрочного стекловолокна, металлической рамкой, защитой от пыли и воды по стандарту IP68, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.