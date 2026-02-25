Vivo X300 FE оценили в 62 тысячи рублей

Компания Vivo выпустила в российскую продажу смартфон X300 FE, который еще даже не был официально представлен. Новинку оснастили 6,31-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2640:1216 точек и кадровой частотой 120 Гц, 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 3,8 ГГц, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX921), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с датчиком Sony IMX882), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также корпусом толщиной 7,99 мм и массой 191 грамм.