HONOR 600 и HONOR 600 Pro показали на рендерах

Профильное издание WinFuture поделилось качественными изображениями смартфонов HONOR 600 и HONOR 600 Pro, которые еще не были представлены официально. По предварительным данным, смартфоны оснастят 6,57-дюймовым OLED-экраном разрешением 1,5K и кадровой частотой до 120 Гц, мощными однокристальными системами Qualcomm из серии Snapdragon 8, тыльной камерой с главным модулем на 200 Мп и оптической стабилизацией, аккумулятором ёмкостью около 9000 мАч, металлической рамкой и стеклянной тыльной камерой. Судя по рендерам, базовая модель получит сдвоенную основную камеру, а старшая – тройную. Первая выйдет в черной, золотистой и оранжевой расцветок, а вторая в черной и золотистой.