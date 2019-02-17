Объектив Sigma 40mm F1.4 DG HSM Art с креплением Sony E оценен в $1450

Компания Sigma объявила цену и дату начала продаж объектива Sigma 40mm F1.4 DG HSM Art для камер с креплением Sony E. Представленная еще осенью прошлого года линза заточена под видеосъемку и обеспечивает разрешение, необходимое для видео 8К. В объективе скорректированы хроматические аберрации и сагиттальная кома, дисторсия не превышает 1%. Новинка также характеризуется углом поля зрения 56,8°, конструкцией из 16 элементов в 12 группах, включая три FLD и три SLD элемента, девять лепестками диафрагмы, минимальным расстоянием фокусировки 0,4 м, установочным диаметром фильтров 77 мм, диаметром 87,8 мм, длиной 131 мм, массой 1200 г, а также защитой от пыли и брызг. В Японии объектив станет доступен 8 марта по цене 160 000 иен или около 1450 долларов.